Эвакуированные из-за границы украинцы должны проходить обязательную двухнедельную обсервацию: прилетевшие в страну силой вырвались из аэропорта (ВИДЕО)

Украинцы, которые возвращаются в страну после 28 марта, будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет РБК-Украина.
По словам Зеленского, сейчас решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта.
"Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию", - отметил он.
Зеленский добавил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций.
"Ими (локациями для обсервации, - ред.), в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - добавил президент.
Напомним, украинцев, прибывших ранее из-за границы, обязывали проходить двухнедельную самоизоляцию. На Харьковщине ее должны соблюдать около 400 человек. Десятерых, указавших неправильне данные при прилете, разыскивала полиция.
В то же время в сети появились видео, как прибывшие после 28 марта протестуют против принятого решения об обсервации.
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