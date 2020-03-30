30.03.2020 08:29

Эвакуированные из-за границы украинцы должны проходить обязательную двухнедельную обсервацию: прилетевшие в страну силой вырвались из аэропорта (ВИДЕО)

Украинцы, которые возвращаются в страну после 28 марта, будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет РБК-Украина.



По словам Зеленского, сейчас решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта.



"Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию", - отметил он.



Зеленский добавил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций.



"Ими (локациями для обсервации, - ред.), в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена ​​в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - добавил президент.

Напомним, украинцев, прибывших ранее из-за границы, обязывали проходить двухнедельную самоизоляцию. На Харьковщине ее должны соблюдать около 400 человек. Десятерых, указавших неправильне данные при прилете, разыскивала полиция.

В то же время в сети появились видео, как прибывшие после 28 марта протестуют против принятого решения об обсервации.

Так, в воскресенье, в киевский аэропорт Борисполь прилетел самолет из Вьетнама. Люди отказались от обязательной изоляции в одном из отелей Киева, выломали двери, вырвались из аэропорта и разъехались по домам.

В ночь на понедельник в Киев прибыл рейс из Дохи (Катар). Ситуация повторилась: пассажиры отказываются от обсервации. Конфликт накалился, к самолетам пригнали нацгвардию.



