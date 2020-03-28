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28.03.2020  10:59   

Неотложка получила аппарат ИВЛ, купленный на средства Геннадия Кернеса (Документ)

Наркозо-дыхательный аппарат для вентиляции легких Flow-c передан в больницу скорой и неотложной помощи.


// getinge.com

Об этом Харьковский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

«Наркозный-дыхательный аппарат, который несколько дней назад я купил для Харькова, уже в городе и передан в больницу скорой и неотложной помощи. Документы, удостоверяющие это, прилагаю», – написал он.

Напомним, 24 марта мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что перечислил собственные средства для покупки современного наркозо-дыхательного аппарата для вентиляции легких «Flow-c» производства Швеции стоимостью 2,6 млн грн.

Тэги:  кернес, ивл, харьков, коронавирус, карантин
 
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