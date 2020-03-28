Неотложка получила аппарат ИВЛ, купленный на средства Геннадия Кернеса (Документ)

Наркозо-дыхательный аппарат для вентиляции легких Flow-c передан в больницу скорой и неотложной помощи.
Об этом Харьковский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.
«Наркозный-дыхательный аппарат, который несколько дней назад я купил для Харькова, уже в городе и передан в больницу скорой и неотложной помощи. Документы, удостоверяющие это, прилагаю», – написал он.
Напомним, 24 марта мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что перечислил собственные средства для покупки современного наркозо-дыхательного аппарата для вентиляции легких «Flow-c» производства Швеции стоимостью 2,6 млн грн.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
влажность:
давление:
ветер: