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27.03.2020  19:19   

У Михаила Черняка коронавирус не обнаружен (ФОТО)

Заместитель председателя Харьковской обладминистрации сообщил об отрицательном результате анализа в соцсети.


//facebook.com
Госпитализированный заместитель председателя Харьковской обладминистрации по вопросам здравоохранения Михаил Черняк опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост о результатах анализа на коронавирус.
   
"Да, я действительно в больнице.
 
У меня действительно пневмония.
 
Однако тест на коронавирус отрицательный".
 
Тэги:  коронавирус, черняк, харьков
 
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