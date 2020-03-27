27.03.2020 18:12

Європейські міста створили інформаційну платформу «COVID news».

Міжнародна організація «EUROCITIES», членом якої є місто Харків, створила інформаційну платформу «COVID news».



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, на платформі розміщуються ініціативи міст Європи, направлені на боротьбу з коронавірусом та забезпечення життєдіяльності в умовах пандемії.

Зокрема, Барселона (Іспанія) створила медіа-додаток для літніх людей з інформацією про пандемію. У місті сплата муніципальних податків відкладається або компенсується магазинам, барам і ресторанам, щоб гарантувати платоспроможність сімей, підприємств та самозайнятих. Також створено мережу онлайнових і телефонних служб з прав на працю, щоб відповісти на питання працівників і роботодавців, як боротися з наслідками призупинення економічної діяльності. Оголошено мораторій на оренду нерухомості, який управляється Барселонським муніципальним житлово-реабілітаційним інститутом (IMHAB).

Любляна (Словенія) ініціювала низку ініціатив по залученню людей до культури, проходять безкоштовні фестивалі та виставки онлайн. Створено гуртожиток для медичних працівників, які приїжджають на роботу в «UKC Ljubljana» з інших міст. Також Люблінський центр здоров'я забезпечив психосоціальну підтримку телефоном або електронній пошті для тих, хто потенційно бореться з нинішньою епідеміологічною ситуацією.

Париж (Франція) пропонує послуги, щоб ті, хто бере участь у боротьбі проти поширення коронавіруса, змогли вийти на роботу. У місті працює дитячий садок для дітей медичних працівників.

Крім трьох станцій для тестування коронавіруса, Мюнхен (ФРН) проводить тестування медичного персоналу. Лікарі, медсестри, фельдшери та інші медпрацівники можуть швидко дістатися до станції і отримати результат тесту протягом 24 годин по sms. Спортивні клуби міста Штутгарта (ФРН) пропонують щоденні заняття спортом по відео для людей вдома.

Люди похилого віку, інваліди та інші люди, які потребують допомоги, отримують продукти харчування і ліки вдома через нову послугу в місті Болонья (Італія).

Таллінн (Естонія) запустив онлайн-хакатон, щоб визначити шляхи допомоги громадам під час пандемії. Веб-платформа «COVID-Help» об'єднала волонтерів з найбільш уразливими громадянами. Бібліотекарі Талліннської центральної бібліотеки читають книги по скайпу або телефоном дітям, які залишаються вдома через кризу «COVID-19».

Познань (Республіка Польща) працює над тим, щоб люди отримували останню інформацію про «COVID-19» - створено спеціальний веб-сайт для іноземців, який доступний російською, англійською та українською мовами, і спеціальна телефонна лінія для українців. Багато громадян Познані хочуть допомогти в боротьбі з коронавірусом. Щоб підтримати психічне здоров'я людей, місто запустило безкоштовну онлайн-програму, де психологи допомагають людям впоратися з проблемами, які вірус приніс в їхнє життя.