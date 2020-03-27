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27.03.2020  17:21   

У Харкові немає хворих на коронавірус

Про це сьогодні, 27 березня 2020 року, повідомили у Департаменті охорони здоров'я.


//city.kharkov.ua
Станом на 16:00 у місті Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.
 
Про це сьогодні, 27 березня, повідомили у Департаменті охорони здоров'я.
 
Інформація надається за даними Харківського обласного лабораторного центру.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, харьков, нет больных, пандемия, коронавирус, эпидемия
 
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