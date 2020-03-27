На дорогах Харьковщины начали монтировать блокпосты

В связи с карантином из-за коронавируса в Красноградском районе на Харьковщине ограничили движение личного транспорта и выставили на въезде в район контрольно-пропускные бригады.
Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С недавних пор весь общественный транспорт прекратил работу. Курсируют только те автобусы, которые перевозят медиков, сотрудников экстренных служб и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
На контрольных пунктах обрабатывают дезинфицирующими средствами личный транспорт, а медики осматривают въезжающих граждан и измеряют им температуру.
На КПП дежурят полицейские и спасатели – они пропускают автомобили только после проведения всех указанных мероприятий.
Власти Красноградского района рекомендовали ограничить передвижение на автомобилях между населенными пунктами, районами и регионами страны.
Напомним, с 21 марта в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко заявил, что в случае необходимости и усиления карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, в регио
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