27.03.2020 15:25

На дорогах Харьковщины начали монтировать блокпосты

В связи с карантином из-за коронавируса в Красноградском районе на Харьковщине ограничили движение личного транспорта и выставили на въезде в район контрольно-пропускные бригады.



://gx.net.ua/

Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С недавних пор весь общественный транспорт прекратил работу. Курсируют только те автобусы, которые перевозят медиков, сотрудников экстренных служб и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Кроме того, с 27 марта на въездах в район начали работать два КПП - на скоростной трассе возле поста ГАИ в селе Ульяновка и возле села Песчанка.

На контрольных пунктах обрабатывают дезинфицирующими средствами личный транспорт, а медики осматривают въезжающих граждан и измеряют им температуру.

На КПП дежурят полицейские и спасатели – они пропускают автомобили только после проведения всех указанных мероприятий.

Власти Красноградского района рекомендовали ограничить передвижение на автомобилях между населенными пунктами, районами и регионами страны.

Напомним, с 21 марта в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко заявил, что в случае необходимости и усиления карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, в регио