27.03.2020 13:04

В Харькове госпитализирован заместитель «губернатора», который возглавляет штаб по ликвидации последствий ЧС

Заместитель председателя Харьковской обладминистрации по вопросам здравоохранения Михаил Черняк госпитализирован.



://kharkivoda.gov.ua/

"Я сейчас в больнице. Если у меня будет что сказать, я скажу, поверьте. Занимаюсь своим здоровьем, я живой человек", - сказал Черняк.

Какие симптомы имеет, чиновник не уточнил, однако отметил, что сейчас о коронавирусе речь не идет.

"Коронавируса у меня нет на данный момент. Коронавирус есть, если он подтвержден", - ответил Черняк журналистам.

В комментарии " KHARKIV Today " Черняк отметил, что с заместителем председателя Харьковского облсовета Владимиром Скоробагач, у которого медики подтвердили коронавирус, он не общался.

Михаил Черняк возглавляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, объявленной в Харьковской области 21 марта.

Как сообщила пресс-секретарь председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера Екатерина Лазоренко, на должность главы штаба рассматривают кандидатуру заместителя Кучера Тараса Пастуха.

Соответствующее распоряжение должен подписать председатель обладминистрации.