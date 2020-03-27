Главная Новости Медицина В Харькове госпитализирован заместитель «губернатора», который возглавляет штаб по ликвидации последствий ЧС
27.03.2020  13:04   

В Харькове госпитализирован заместитель «губернатора», который возглавляет штаб по ликвидации последствий ЧС

Заместитель председателя Харьковской обладминистрации по вопросам здравоохранения Михаил Черняк госпитализирован.


://kharkivoda.gov.ua/

"Я сейчас в больнице. Если у меня будет что сказать, я скажу, поверьте. Занимаюсь своим здоровьем, я живой человек", - сказал Черняк.

Какие симптомы имеет, чиновник не уточнил, однако отметил, что сейчас о коронавирусе речь не идет. 

"Коронавируса у меня нет на данный момент. Коронавирус есть, если он подтвержден", - ответил Черняк журналистам.

В комментарии " KHARKIV Today " Черняк отметил, что с заместителем председателя Харьковского облсовета Владимиром Скоробагач, у которого медики подтвердили коронавирус, он не общался.

Михаил Черняк возглавляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, объявленной в Харьковской области 21 марта. 

Как сообщила пресс-секретарь председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера Екатерина Лазоренко, на должность главы штаба рассматривают кандидатуру заместителя Кучера Тараса Пастуха. 

Соответствующее распоряжение должен подписать председатель обладминистрации.

Источник:   Пресс-служба ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больничный, оплата, самоизоляция
 
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