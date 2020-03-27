В Харькове госпитализирован заместитель «губернатора», который возглавляет штаб по ликвидации последствий ЧС

Заместитель председателя Харьковской обладминистрации по вопросам здравоохранения Михаил Черняк госпитализирован.
"Я сейчас в больнице. Если у меня будет что сказать, я скажу, поверьте. Занимаюсь своим здоровьем, я живой человек", - сказал Черняк.
Какие симптомы имеет, чиновник не уточнил, однако отметил, что сейчас о коронавирусе речь не идет.
"Коронавируса у меня нет на данный момент. Коронавирус есть, если он подтвержден", - ответил Черняк журналистам.
В комментарии " KHARKIV Today " Черняк отметил, что с заместителем председателя Харьковского облсовета Владимиром Скоробагач, у которого медики подтвердили коронавирус, он не общался.
Михаил Черняк возглавляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, объявленной в Харьковской области 21 марта.
Как сообщила пресс-секретарь председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера Екатерина Лазоренко, на должность главы штаба рассматривают кандидатуру заместителя Кучера Тараса Пастуха.
Соответствующее распоряжение должен подписать председатель обладминистрации.
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