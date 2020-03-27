27.03.2020 08:57

Харьковчане начали планировать свои визиты к врачам онлайн

В горсовете призывают: особенно сейчас, во время карантина, планировать свои визиты в медицинские учреждения на портале helsi.me.



// helsi.me

Выбрать врача, а еще удобные день и время приема – харьковчане свои визиты в медицинские учреждения уже планируют онлайн, через портал helsi.me. Эта возможность у них появилась всего неделю назад, констатирует заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, однако граждане массово регистрируются.



«Геннадием Кернесом были предприняты меры по обеспечению компьютерной техникой всех медицинских учреждений, которые необходимы, как для запуска второй волны медицинской реформы, так и, собственно говоря, для запуска онлайн-записи к врачу, и медицинского кабинета. Для нас очень важно, чтобы харьковчане начали планировать свои визиты к врачу, и регистрироваться на такие визиты через свой кабинет, потому что это позволит, как харьковчанам сэкономить свое время, так и медицинским учреждениям эфективно организовать процесс приема пациентов», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



Регистрация на портале простая, объясняет Олег Дробот, и занимает несколько минут. После нее в персональном кабинете пациент будет видеть всю историю своих визитов к врачу, назначения, результаты диагностики.



«Для того, чтобы воспользоваться медицинским кабинетом - нужно выбрать город Харьков на этом сайте, зайти в свой личный кабинет, ввести свой номер мобильного телефона и вам на мобильный номер телефона придет код, который нужно ввести для того, чтобы подтвердить свой вход в персональный кабинет. В персональном кабинете мы советуем заполнить свои персональные данные для лучшего обслуживания харьковчан. Харьковчане, которые не успели по каким-то причинам или не заключили декларации со своим семейным врачом на сегодняшний день могут предзаполнить эту декларацию прямо в кабинете, чтобы потом при обращении в медицинское учреждение не тратить время для заполнения этой декларации, она уже будет готова и ее нужно будет только подписать», – отметил Олег Дробот.



Напомним, 2020 год в Харькове городской голова Геннадий Кернес объявил годом медицины. В рамках этого запланировали немало мероприятий. В частности, уже скоро должна заработать горячая линия мэра по вопросам медицины.