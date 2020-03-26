26.03.2020 14:25

Государственный соцстрах расширяет выплаты по больничным, даже для самоизолированных

В то же время частные страховщики прекратили выплаты и поддержку заболевшим, ссылаясь на то, что лечение и диагностика симптомов коронавируса проводится исключительно уполномоченными государственными клиниками.



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Правительством на территории всей страны введен режим чрезвычайной ситуации на 30 дней. Соответственно, карантин продлен до 24 апреля.

На период его действия Фонд социального страхования Украины осуществлять выплаты по больничным листам по расширенному перечню страховых случаев.

Отметим, в настоящее время Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики и ФССУ готовятся изменения в Инструкцию о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной приказом Минздрава от 13.11.2001 № 455. Изменениями будет определен порядок выдачи больничных листов лицам на период пребывания их в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также локализовции и ликвидации ее вспышек и эпидемий.

Финансирования материального обеспечения и страховых выплат на общих основаниях также продолжается в штатном режиме.

Рассчитывать на получение страховых выплат при заболевании коронавирусом украинцы, которые подписали договоры медицинского страхования со страховыми компаниями, начиная с 11 марта 2020 года не могут из-за предоставления ВОЗ Covid-19 статуса пандемии.

Отметим, ранее в страховых компаниях заявляли, что программы медицинского страхования будут покрывать Covid-19 так же как и все остальные вирусные заболевания, но сейчас своего клиента страховые компании ведут до тех пор, пока его не отправили сдавать тест на коронавирус.