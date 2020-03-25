25.03.2020 16:19

Харківські бізнесмени передали лікарням нові апарати діагностики (ФОТО)

Нові апарати ультразвукової діагностики надійдуть у 14 лікарень Харкова.



//city.kharkov.ua

Апарати «Versana Essential» виробництва компанії «GE Healthcare» («General Electric») отримають лікарні №6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 27, 28 та 31, дитяча лікарня №19 та лікарня швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

Документи на обладнання головним лікарям медустанов сьогодні, 25 березня, передали заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан та директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат. Захід пройшов на базі Міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17, у навчальному кабінеті, де лікарі освоюють новий сервіс «HELSI.me».

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що в умовах поширення коронавірусу апарати УЗД необхідні, щоб швидше діагностувати супутні захворювання у людей з коронавірусом. «У людей, які мають хронічні захворювання, які треба діагностувати вчасно і лікувати паралельно з вірусним. Тому без цього устаткування буде важко», - пояснила заступник міського голови.

За її словами, нові апарати УЗД придбали харківські бізнесмени: 11 апаратів передав засновник ТОВ «Хлібокомбінат «Кулиничі» Володимир Мисик, а три - директор IT-компанії «NIX» Ігор Брагінський.

«Бізнес у місті Харкові відрізняється від інших міст своєю соціальною позицією. Штаб, який створено у нашему місті за ініціативи міського голови Геннадія Кернеса та Олександра Ярославського, - приклад того, як треба діяти. Вірусна хвороба не питає, скільки в тебе грошей, і може прийти до кожного. Тому соціально відповідальний бізнес робить велику справу, щоб мінімізувати ризики. Всі лікарі, які отримали сьогодні документи, дякують людям, які нам допомагають. Впевнені, що ця апартура, яка піде у лікарняні заклади, спрацює на якість лікування людей», - сказала Світлана Горбунова-Рубан.

Вона нагадала, що за кошти міського бюджету для харківських лікарень було придбано п'ять швейцарських апаратів штучної вентиляціі легенів, і поставки діагностичної та дихальної апаратури, засобів індивідуальний захисту, антибіотиків, дезінфікуючих засобів продовжиться. При цьому віце-мер зазначила, що списки необхідного постійно доповнюються.

Зазначимо, що, за інформацією виробників, апарати «Versana Essential» - універсальна ультразвукова система з інтуїтивним робочим процесом, широким набором функцій, інструментами автоматизації та навчальними програмами для продуктивної роботи в умовах інтенсивного застосування. На апараті можна проводити всі види первинних УЗД-досліджень, анатомічні структури і фізіологічні функції організму виводяться на екран з високою роздільною здатністю.