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25.03.2020  15:41   

У Харкові немає хворих із підозрою на коронавірус

Станом на 14:00 у місті Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.


//tsn.ua
Про це сьогодні, 25 березня, повідомили у Департаменті охорони здоров'я.
 
Також у медичних установах немає хворих з підозрою на COVID-19. 
 
Зазначимо, станом на 10:00 25 березня в Україні є 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 летальних, один пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
 
З більш детальною інформацією про ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, нет больных, пандемия, эпидемия
 
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