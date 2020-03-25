У Харкові немає хворих із підозрою на коронавірус

Станом на 14:00 у місті Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажность:
давление:
ветер: