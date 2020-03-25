В Харьковском горсовете обнародовали список больниц, в которых размещены аппараты искусственной вентиляции легких

Список предоставлен в ответ на запрос представителей СМИ.
Кроме этого, в ответе указано модель аппарата и год выпуска аппарата. Стоит отметить, что этот перечень не включает последние приобретения аппаратов за счет городского бюджета.
В частности, городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И.Мещанинова 18 марта заключила договор с ООО "Билимед" на поставку 4 аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 10 млн грн.
Это оборудование установят в Городской клинической больнице №13, Городской клинической многопрофильной больницы №17, Городской многопрофильной больницы №18, Городской клинической больницы скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова.
Еще один аппарат приобрел городской перинатальный центр.
Напомним, что далеко не все инфицированные на коронавирус или госпитализированые нуждаются в этих аппаратах. Однако они играют важную роль в спасении тяжелобольных. Одно из осложнений заболевания, которое может привести к смерти - невозможность самостоятельно дышать. Поэтому для обеспечения достаточного поступления кислорода человека подключают к аппарату ИВЛ.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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