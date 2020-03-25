25.03.2020 12:21

В Харьковском горсовете обнародовали список больниц, в которых размещены аппараты искусственной вентиляции легких

Список предоставлен в ответ на запрос представителей СМИ.



://facebook.com

Кроме этого, в ответе указано модель аппарата и год выпуска аппарата. Стоит отметить, что этот перечень не включает последние приобретения аппаратов за счет городского бюджета.

В частности, городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И.Мещанинова 18 марта заключила договор с ООО "Билимед" на поставку 4 аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 10 млн грн.

Это оборудование установят в Городской клинической больнице №13, Городской клинической многопрофильной больницы №17, Городской многопрофильной больницы №18, Городской клинической больницы скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова.

Еще один аппарат приобрел городской перинатальный центр.

Напомним, что далеко не все инфицированные на коронавирус или госпитализированые нуждаются в этих аппаратах. Однако они играют важную роль в спасении тяжелобольных. Одно из осложнений заболевания, которое может привести к смерти - невозможность самостоятельно дышать. Поэтому для обеспечения достаточного поступления кислорода человека подключают к аппарату ИВЛ.