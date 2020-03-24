24.03.2020 11:51

Под Харьковом зарегистрировали очаги сезонного заболевания обычным гриппом

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 4,9% населения региона - 129 068 человек, из них дети до 17 лет - 77 610 (62,1%) человек.



ФОТО: РБК Украина

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 12 неделе (16.03.2020 - 22.03.2020), по сравнению с предыдущим, произошло снижение показателя заболеваемости (на 13,8%).

Заболело 5 531 человек, из них 2 525 (45,7%) - это дети.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, показатель заболеваемости составляет 207,94 на 100 тыс. Населения, что ниже показателя эпидемического порога на 50,8%.

При этом превышен уровне собственных эпидемических порогов в Красноградском (на 61,1%) и Первомайском (в 2,5 раза) районах.

Самый высокий показатель по области зарегистрировано в Красноградском районе - 762,8 на 100 тыс. Населения, самый низкий - в Золочевском - 43,56 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы 179 человек, из них 124 ребенка (69,3%).

С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 1964 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены в 859 человек (43,7%). В 232 лиц (27,0%) выявлены вирусы гриппа, из них

у 9 человек (3,9%) - вирус гриппа типа А (H3),

у 50 (21,6%) - вирус гриппа типа А нетипичный, у 102 (43,9%) - вирус гриппа типа А (Н1)

у 71 (30,6%) - вирус гриппа типа В.

у 39,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 28,3% - РС - вирус

у 5,6% - аденовирус.

По состоянию на 23.03.2020 привито против гриппа 11914 человек, из них 4252 человека из групп риска.