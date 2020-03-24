24.03.2020 09:11

Берегите стариков и соблюдайте правила карантина, – доктор Комаровский (ВИДЕО)

Утверждение о том, что коронавирус поразит ли не 80% населения, разделяют не все специалисты. В частности, доктор Комаровский дает более оптимистичные прогнозы, правда при условии, если украинцы будут соблюдать меры профилактики и жестких правил карантина.



// izvestia.kharkov.ua

У детей коронавирус, как правило, протекает в легкой форме, по крайней мере так гласит статистика. Поэтому у них инфекция, вероятнее всего, отмечает доктор Комаровский, будет протекать, как обычное респираторно-вирусное заболевание. Реальную опасность новый вирус представляет для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями, а также пожилых людей и именно они, в первую очередь, нуждаются в защите. Поэтому всем, без исключения, необходимо меньше общаться, а пенсионерам особенно.



Евгений Комаровский практикующий врач:

Закрывать все места, где потенциально пожилые люди могут встречаться друг с другом. И я вас прошу, не расслабляйтесь, это такая вещь, ну очень важная. Пенсионеров нужно разлучить друг с другом - это сейчас очень важно.



Вот утверждение, что практически все переболеют, по его словам, мягко говоря, не соответствует действительности. В качестве примера приводит данные заболеваемости в Китае, где полтора миллиарда населения, коронавирус настиг 81 тысячу человек.

Украинцам, говорит, надо просто поберечься, при этом , отмечает, поглощать пачками витамины не следует, надо со всей ответственностью соблюдать введенных карантинных мероприятий.



Евгений Комаровский, практикующий врач:

Переболеют однозначно не все, а малый процент населения - раз. А витамины - это просто психотерапия и потраченные деньги, к профилактике коронавируса витамины никакие-либо другие средства Противовирусный, иммуномодулирующие и т.д. отношения не имеют. Это, ещё раз говорю, психотерапия. Подготовиться к болезни это выучить правила профилактики, иметь в доме запас продуктов, иметь в доме лекарства для самопомощи при ОРВИ, запастись оптимизмом, адекватно проводит свободное время, а не поубивать своих близких, заниматься с детьми, расслабиться, любит друг друга, улыбаться и тогда вы перенесёте эту болезнь хорошо.



Оптимизм - это довольно сильная психологическая составляющая. Специалисты отмечают: когда человек перестает бояться и начинает действовать разумно и взвешенно, заботясь и о себе, и об окружающих - это дает прекрасные результаты.