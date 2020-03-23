23.03.2020 18:31

До Харкова надійшли швейцарські апарати штучної вентиляції легенів (ФОТО)

Лікарям п’яти міських лікарень Харкова сьогодні, 23 березня, вручили сертифікати на отримання апаратів штучної вентиляції легенів виробництва Швейцарії.



//city.kharkov.ua

Обладнання встановлять у Міській клінічній лікарні №13, Міській клінічній багатопрофільній лікарні №17, Міській багатопрофільній лікарні №18, Міській клінічній лікарні швидкої і невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова та у Міському перинатальному центрі.

Сертифікати головним лікарям медичних установ вручили заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан та директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат. Вручення документів відбулося у лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Як повідомила Світлана Горбунова-Рубан, загалом у харківських медустановах працюють 163 апарати ШВЛ різного виробництва та строку експлуатації. Ці п’ять швейцарських – останнього зразка. До комплекту обладнання входять власне апарат, монітор, стійка, візок, витратний матеріал. Чотири апарати тимчасово зберігатимуться в лікарні швидкої допомоги, дитячий апарат вже доставили до перинатального центру. Апарати ШВЛ встановлять представники швейцарської фірми, прибуття яких очікується найближчим часом.

Заступник міського голови повідомила, що також міська рада спрямує кошти з резервного фонду на придбання засобів захисту для медпрацівників.

«У місті є все необхідне на сьогодні, але ми розуміємо, що потреба буде зростати, тому вчора отримали додаткові кошти і замовляємо необхідну кількість захисного одягу, масок, рукавичок тощо», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

За словами Юрія Сороколата, також буде придбано ще 20 німецьких апаратів штучної вентиляції легені. Крім того, у Харків надійшли нові апарати ультразовукової діагностики.

«Ми лікуємо у цілому організм людини. Все, що робимо, спрямоване на одужання пацієнта. За даними ВООЗ, європейських лікувальних установ, всі тяжкохворі люди, крім того, що були інфіковані на коронавірус, мали два-три супутніх захворювання - серцево-судинної системи, органів дихання, сечостатевої системи, цукровий діабет», - зазначив директор Департаменту охорони здоров’я.

Нагадаємо, що найближчим часом у Харків також надійдуть тест-системи на виявлення коронавіруса.