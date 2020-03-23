Главная Новости Медицина В Харькове не подтвердилось подозрение COVID-19 у умершего мужчины
23.03.2020  17:20   

В Харькове не подтвердилось подозрение COVID-19 у умершего мужчины

Об этом 23 марта на брифинге заявил по заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк,


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"Было подозрение у одного умершего, у которого брали материал для исследования, чтобы убедиться, не является ли это следствием коронавируса COVID-19, - сказал Черняк. - не подтверждено официально, сегодня мы получили результаты исследований".

Как сообщали  СМИ, ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий  Сокуренко, выступая на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, рассказал об одном случае подозрения CОVID-19 обнаружен  при вскрытии тела.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  коронавирус, харьков, следствие, вскрытие, подтверждение
 
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