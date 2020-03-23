В Харькове не подтвердилось подозрение COVID-19 у умершего мужчины

Об этом 23 марта на брифинге заявил по заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк,
"Было подозрение у одного умершего, у которого брали материал для исследования, чтобы убедиться, не является ли это следствием коронавируса COVID-19, - сказал Черняк. - не подтверждено официально, сегодня мы получили результаты исследований".
Как сообщали СМИ, ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, выступая на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, рассказал об одном случае подозрения CОVID-19 обнаружен при вскрытии тела.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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