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23.03.2020  16:48   

Главный эпидемиолог временно возглавила региональную санитарную медицину Харьковщины

Руководитель Харьковского лабцентра Любовь Махота назначена и.о. главного государственного санитарного врача Харьковской области.


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Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщили в лабцентре.

Главные государственные санитарные врачи в регионах будут отвечать за эпиднадзор, предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  корановирус, карантин, харьков, эпидемия, лабцентр
 
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