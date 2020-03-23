Главный эпидемиолог временно возглавила региональную санитарную медицину Харьковщины

Руководитель Харьковского лабцентра Любовь Махота назначена и.о. главного государственного санитарного врача Харьковской области.
Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщили в лабцентре.
Главные государственные санитарные врачи в регионах будут отвечать за эпиднадзор, предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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