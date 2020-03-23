23.03.2020 16:48

Главный эпидемиолог временно возглавила региональную санитарную медицину Харьковщины

Руководитель Харьковского лабцентра Любовь Махота назначена и.о. главного государственного санитарного врача Харьковской области.



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Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщили в лабцентре.

Главные государственные санитарные врачи в регионах будут отвечать за эпиднадзор, предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.