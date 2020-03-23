Главная Новости Медицина Геннадий Кернес: швейцарские специалисты приступят к монтажу оборудования ИВЛ, закупленного за средства горсовета для харьковских больниц (ФОТО)
23.03.2020  15:28   

Геннадий Кернес: швейцарские специалисты приступят к монтажу оборудования ИВЛ, закупленного за средства горсовета для харьковских больниц (ФОТО)

23 марта пяти харьковским больницам передали новейшие аппараты искусственной вентиляции легких - 4 для взрослых и 1 для детей.


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«Сегодня передали 5 харьковским больницам аппараты искусственной вентиляции легких - 4 для взрослых и 1 для детей. Деньги на их приобретение выделил Харьковский городской совет. 

Завтра швейцарские специалисты начнут аппараты собирать и настраивать по местам уже харьковской прописки. 
 
Вчера комиссия по чрезвычайным ситуациям из резервного фонда города выделила деньги на покупку еще 20 современнейших аппаратов ИВЛ немецкого производства и в ближайшее время они будут доставлены в Харьков.   
 
Последняя и актуальная информация о том, есть ли в Харькове больные коронавирусом или с подозрением на COVID-19. 
 
Ответ - нет ни тех, ни других. Все сообщения о трех заболевших харьковчанах касаются людей, у которых действительно харьковская регистрация, но которые в последние недели и в настоящее время в Харькове не проживают. 
 
Сохраняем спокойствие, держим дистанцию, моем руки, носим маски и все будет хорошо!» - говорится в сообщении на официальной странице городского головы в соцсетях.
 
В  харьковской «Неотложке» сегодня вручали сертификаты на аппараты ИВЛ для 13-й, 17-й, 18-больницы, 4-й больницы СНП и Городского перинатального центра.
 
  
Источник:   Геннадий кернес / телеграмм канал
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, кернес
 
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