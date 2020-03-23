23.03.2020 15:28

Геннадий Кернес: швейцарские специалисты приступят к монтажу оборудования ИВЛ, закупленного за средства горсовета для харьковских больниц (ФОТО)

23 марта пяти харьковским больницам передали новейшие аппараты искусственной вентиляции легких - 4 для взрослых и 1 для детей.



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«Сегодня передали 5 харьковским больницам аппараты искусственной вентиляции легких - 4 для взрослых и 1 для детей. Деньги на их приобретение выделил Харьковский городской совет.

Завтра швейцарские специалисты начнут аппараты собирать и настраивать по местам уже харьковской прописки.

Вчера комиссия по чрезвычайным ситуациям из резервного фонда города выделила деньги на покупку еще 20 современнейших аппаратов ИВЛ немецкого производства и в ближайшее время они будут доставлены в Харьков.

Последняя и актуальная информация о том, есть ли в Харькове больные коронавирусом или с подозрением на COVID-19.

Ответ - нет ни тех, ни других. Все сообщения о трех заболевших харьковчанах касаются людей, у которых действительно харьковская регистрация, но которые в последние недели и в настоящее время в Харькове не проживают.

Сохраняем спокойствие, держим дистанцию, моем руки, носим маски и все будет хорошо!» - говорится в сообщении на официальной странице городского головы в соцсетях.