Врачи скорой не будут проводить тест на коронавирус

23.03.2020 10:57

В случае, если у вас есть признаки острого респираторного заболевания – звоните своему семейному врачу.

Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ будут проводить тест на COVID-19, сообщили в Минздраве..

В министерстве отмечают, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для «санитарной сортировки», то есть медики должны сделать два теста: один - на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше.

Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.