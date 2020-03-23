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23.03.2020  10:57   

Врачи скорой не будут проводить тест на коронавирус

В случае, если у вас есть признаки острого респираторного заболевания – звоните своему семейному врачу.


// РБК-Украина
Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ будут проводить тест на COVID-19, сообщили в Минздраве..

В министерстве отмечают, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для «санитарной сортировки», то есть медики должны сделать два теста: один - на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше.

Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.

 

Тэги:  тест, коронавирус, скорая
 
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