23.03.2020 08:42

Коронавирус в Украине: количество выявленных больных на 23 марта

Число заболевших за сутки увеличилось на 26 человек.



// РБК-Украина

Число заболевших коронавирусом в Украине за сутки стремительно возросло. Пока количество смертей остается на прежнем уровне, тесты 73 пациентов дали положительный результат.



Статистика по областям на 23 марта



Киев - 29 случаев. По данным Центра общественного здоровья, 14 новых случаев заболевания в столице – это пассажиры самолета. Все они вернулись из путешествий в Испанию, Францию, Германию, Швецию и ОАЭ.



Черновицкая область - 25 случаев заражения (1 летальный).



Киевская область - 5 случаев.



Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).



Житомирская область - 2 случая (1 летальный).



Львовская область - 2 случая.



Днепропетровская область - 2 случая.



Черкасская область - 1 случай.



Тернопольская область - 1 случай.



Донецкая область - 1 случай.





