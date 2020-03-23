Коронавирус в Украине: количество выявленных больных на 23 марта

Число заболевших за сутки увеличилось на 26 человек.
Число заболевших коронавирусом в Украине за сутки стремительно возросло. Пока количество смертей остается на прежнем уровне, тесты 73 пациентов дали положительный результат.
Статистика по областям на 23 марта
Киев - 29 случаев. По данным Центра общественного здоровья, 14 новых случаев заболевания в столице – это пассажиры самолета. Все они вернулись из путешествий в Испанию, Францию, Германию, Швецию и ОАЭ.
Черновицкая область - 25 случаев заражения (1 летальный).
Киевская область - 5 случаев.
Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).
Житомирская область - 2 случая (1 летальный).
Львовская область - 2 случая.
Днепропетровская область - 2 случая.
Черкасская область - 1 случай.
Тернопольская область - 1 случай.
Донецкая область - 1 случай.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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