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23.03.2020  08:42   

Коронавирус в Украине: количество выявленных больных на 23 марта

Число заболевших за сутки увеличилось на 26 человек.


// РБК-Украина

Число заболевших коронавирусом в Украине за сутки стремительно возросло. Пока количество смертей остается на прежнем уровне, тесты 73 пациентов дали положительный результат.

Статистика по областям на 23 марта

Киев - 29 случаев. По данным Центра общественного здоровья, 14 новых случаев заболевания в столице – это пассажиры самолета. Все они вернулись из путешествий в Испанию, Францию, Германию, Швецию и ОАЭ.

Черновицкая область - 25 случаев заражения (1 летальный).

Киевская область - 5 случаев.

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).

Житомирская область - 2 случая (1 летальный).

Львовская область - 2 случая.

Днепропетровская область - 2 случая.

Черкасская область - 1 случай.

Тернопольская область - 1 случай.

Донецкая область - 1 случай.


 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  карантин, коронавирус, статистика, заболели, выявили
 
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