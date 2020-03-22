22.03.2020 15:25

В Украине 8 человек выздоровели после подозрения на коронавирус — Центр общественного здоровья

В Украине по состоянию на утро 22 марта 8 человек выздоровели после того, как у них подозревали коронавирус.



://facebook.com

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Там отметили, что все 8 пациентов, которые выздоровели, из Черновицкой области. Всего там зафиксировали 25 случаев инфицирования, один из них — летальный.

По состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (3), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2 ), Львовской (1), Тернопольской (1), Харьковской (1, но женщина физически находится в Киевской области) областях и в Киеве (10 по словам городского головы Виталия Кличко, 9 по данным Минздрава).

Три из них летальные — умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой.

Украинский Минздрав уточнил свою информацию о выздоровлении 8 пациентов в Черновицкой области от коронавируса. У них было лишь подозрение на болезнь, которое не подтвердилось путем проведения повторных тестов.

Такую информацию опубликовало Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

Скриншот: Министерство здравоохранения Украины в Facebook

Таким образом, на данный момент мы все еще можем говорить лишь об одном случае выздоровления от вируса. Единственным пациентом, который оправился после коронавируса стал житель Черновцов. Он был госпитализирован после возвращения из Италии 3 марта.