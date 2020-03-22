22.03.2020 13:31

Игорь Терехов: В Харькове изменений в работе транспорта не предусматривается (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

В Харьковском городском совете проходит заседание городской комиссии по чрезвычайной ситуации.



://city.kharkov.ua

В городском совете Харькова решено выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.

Такое решение было принято сегодня, 22 марта, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, 20 аппаратов для вентиляции легких с оксигенацией высокого давления будут поставлены в Харьков в кратчайшие сроки. Стоимость каждого - 1 200 000 грн.



«Мы нашли эти аппараты в Германии. Это оборудование очень высокого качества и сегодня у нас есть договоренность с производителем, как только мы выделим деньги, город в кратчайшие сроки получит эти аппараты. Кроме того, мы договорились с Александром Ярославским, чтобы из Китая нам доставили 1 млн сертифицированных защитных масок, а также защитные костюмы и очки для врачей. Они должны прибыть в город до конца следующей недели», - отметил Игорь Терехов.



Он также сообщил, что вчера в Харьков доставили пять аппаратов ИВЛ производства Швейцарии, которые также были приобретены за средства резервного фонда, выделенные на последней сессии горсовета. Кроме того, в лечебные учреждения Харькова накануне передали 16 современных аппаратов УЗИ, купленные на средства предпринимателей, которые вошли в антикризисный штаб.



«Мы хотим в полном объеме обеспечить все наши лечебные учреждения необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом. И после того, как мы победим этот вирус, нашим больницам необходимо будет еще и кардиооборудование, поскольку врачи говорят, что у больных, перенесших коронавирус, возникают осложнения на сердце. И мы уже сегодня работаем на перспективу и смотрим, где закупить определенные типы оборудования, чтобы оно стабильно работало в наших больницах», - подчеркнул первый вице-мэр.



Игорь Терехов также отметил, что в ближайшее время в город поступят 400 тыс. тестов на выявление коронавируса - самолет с этим грузом уже направляется в Украину.

Городские власти оперативно обеспечили логистику доставки медиков и работников коммунальных служб на рабочие места.

Кроме того, первый вице-мэр подчеркнул, что, несмотря на карантинные мероприятия, в городе будет обеспечен своевременный и бесперебойный подвоз медиков и работников стратегических предприятий и учреждений к рабочим местам. Часть указанных сотрудников обеспечана специальными проездными документами на период карантинных мероприятий.