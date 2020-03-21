21.03.2020 10:32

Первой заболевшей коронавирусом харьковчанкой стала жена замглавы облсовета

В пятницу Министерство охраны здоровья сообщило о первом случае заражения коронавирусом в Харькове.



Владимир Скоробагач. Фото: Facebook/ vskorobagach

Министерство охраны здоровья подтвердило первый случай заражения COVID-19 в Харьковской области. Регион упомянут в свежей статистике распространения вируса в Украине, собранной к 20:00 20 марта.

Данные о проникновении вируса на Харьковщину опубликованы в сводке МОЗ в соцсети Facebook.

Как выяснилось, заболела жена заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача Виктория.

О госпитализации Скоробагача облсовета сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-секретаря депутата Викторию Петрухину. По ее словам, заболевание COVID-19 вчера, 20 марта, было подтверждено у жены заместителя председателя Харьковской ОГА Владимира Скоробагача 37-летней Виктории Скоробагач.

"Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест", — сказала Петрухина.

В то же время, как отметила Петрухина, самого Скоробагача вчера госпитализировали в Киеве.

"Он стал хуже себя чувствовать, вечером вчера его госпитализировали. Чувствует себя не очень", — сказала она.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает медиа группа "Объектив".

Заместитель галвы облсовета решил слетать в Европу, когда там уже вовсю бушевала эпидемия коронавируса. Через несколько дней после возвращения Скоробагач почувствовал недомогание. У него поднялась температура, и сбить ее было практически невозможно. Чиновник сделал 4 теста на COVID-19. Все оказались отрицательными.

"Как только появилась температура, сразу пошел на самоизоляцию. Был в начале марта в Европе, в первых числах. Температура появилась через 9 дней. Вообще ни с кем не контактирую. Сдавал 4 теста, все отрицательные. Но у нас, мне кажется, тесты не слишком качественные. Или вообще непонятно, откуда они", - сказал Скоробагач в комментарии сайту "Харьков Today".

Чтобы окончательно исключить диагноз коронавирус (по протоколу ВОЗ, должно быть два отрицательных результатах), Скоробагач купил тест в киевской клинике за 15 000 гривен и отправил его в Германию.

"Сначала в инфекционку сдавал два теста, два раза ПЦР, на кровь, ничего не подтвердилось. Потом в Киеве сдавал, вот эти экспресс-тесты. Сейчас отправил в Германию тест очень дорогой. Держится температура, у меня такого не было никогда. Она не сбивается. Я пью таблетки какие-то, мне назначили", - рассказал о самочувствии заместитель председателя облсовета.

Прежде чем Скоробагач почувствовал себя плохо, он продолжал ходить на работу в Харьковский облсовет. Сейчас он находится на самоизоляции.

Между тем губернатор Харьковщины Алексей Кучер сообщил, что первая заболевшая харьковчанка (то есть жена Скоробагача) после возвращения из Франции 11 марта пребывает в Киеве.

По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев.