Спасатели патрулируют Харьков на специально оборудованных автомобилях (ВИДЕО)

Харьковские спасатели через громкоговорящую связь предупреждают людей о необходимости соблюдать условия карантина.
С 20 марта по всей Украине и на Харьковщине, в частности, по улицам населенных пунктов начали курсировать специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями, с помощью которых спасатели информируют людей о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения Коронавирусная инфекцией. Также автомобили останавливаются у магазинов продажи продовольственных товаров, рынков и в этот же образом доводят до населения карантинные мероприятия.
В частности, в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания!
А также:
позаботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
По традиции, к выходным погода испортится.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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