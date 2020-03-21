21.03.2020 10:20

Спасатели патрулируют Харьков на специально оборудованных автомобилях (ВИДЕО)

Харьковские спасатели через громкоговорящую связь предупреждают людей о необходимости соблюдать условия карантина.



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С 20 марта по всей Украине и на Харьковщине, в частности, по улицам населенных пунктов начали курсировать специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями, с помощью которых спасатели информируют людей о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения Коронавирусная инфекцией. Также автомобили останавливаются у магазинов продажи продовольственных товаров, рынков и в этот же образом доводят до населения карантинные мероприятия.

В частности, в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания!

А также:

не выходить на улицу без необходимости;

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;

соблюдать меры личной гигиены;

позаботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.