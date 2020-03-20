20.03.2020 17:32

Медиків з області возитимуть на роботу у Харків

У місті забезпечать підвезення на роботу медиків, комунальників та правоохоронців.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 20 березня, в прес-центрі Харківської міської ради повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.

За його словами, близько 40% персоналу всіх лікарень, особливо молодшого медперсоналу, живе в області. Тому для них велика проблема дістатися до роботи.



Також в місті забезпечать проїзд працівникам великих життєво важливих підприємств і правоохоронцям.



«Однозначно забезпечимо довезення до Харкова медиків, будемо допомагати спецдоставкою всередині міста по районах. Зараз обробляються дані, які зібрали всі медустанови на території міста Харкова, щоб зрозуміти, скільки людей в яких населених пунктах живе, по яких днях їздить, щоб доставляти їх до Харкова. Те ж саме стосується ключових підприємств, які відповідають за життєзабезпечення міста, - «Харківводоканал», «Харківські теплові мережі», «Харківобленерго», «Міськтранс», КВПВ, «Міськліфт». Те ж стосується Нацполіціі - величезна кількість співробітників живе в області. Усі подають списки, вони будуть за прізвищами, організуємо спеціальні нерегулярні перевезення, будуть зроблені паспорти цих маршрутів. Однозначно у транспорті проводитиметься санітарна обробка до та після поїздки, дотримуватимуться маскового режиму тощо», - повідомив заступник міського голови.

Також Євгеній Водовозов подякував службам таксі, які почали безкоштовно возити на роботу лікарів-інфекціоністів. Він зазначив, що ця громадянська позиція викликає повагу.