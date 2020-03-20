20.03.2020 17:07

У Харкові почав роботу новий медичний сервіс

Новий медичний портал Helsi.me, за допомогою якого можна онлайн записатися на прийом до будь-якого лікаря міста, почав роботу сьогодні, 20 березня, в Харкові.



// city.kharkov.ua

Helsi.me - це медичний портал, до якого будуть підключені всі медичні заклади міста. В особистому кабінеті користувачі зможуть дистанційно записуватися на прийом до лікаря, отримувати консультації, результати аналізів і рецепти. Також харків'яни, які не уклали медичні декларації, зможуть на порталі передзаповнити документ для подальшого його підпису у лікаря.

За даними розробників, в базу Helsi.me вже внесено понад 1,1 млн декларацій з пацієнтами та 2,3 тис. графіків роботи лікарів. Творці проєкту також зазначили, що всі медичні дані пацієнтів, розміщені на сайті, будуть захищені згідно з усіма національними стандартами.



Нагадаємо, також у місті ведеться розробка Єдиного медичного порталу Харкова, куди будуть підключені всі 66 лікувальних установ міста. В подальшому до порталу буде прив'язаний і кабінет харків'янина, який перебуває на сервісі Helsi.me, за допомогою якого можна буде отримати безліч медичних послуг від первинної до вторинної ланки в онлайн-режимі.