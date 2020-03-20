У Харкові почав роботу новий медичний сервіс

Новий медичний портал Helsi.me, за допомогою якого можна онлайн записатися на прийом до будь-якого лікаря міста, почав роботу сьогодні, 20 березня, в Харкові.
Helsi.me - це медичний портал, до якого будуть підключені всі медичні заклади міста. В особистому кабінеті користувачі зможуть дистанційно записуватися на прийом до лікаря, отримувати консультації, результати аналізів і рецепти. Також харків'яни, які не уклали медичні декларації, зможуть на порталі передзаповнити документ для подальшого його підпису у лікаря.
За даними розробників, в базу Helsi.me вже внесено понад 1,1 млн декларацій з пацієнтами та 2,3 тис. графіків роботи лікарів. Творці проєкту також зазначили, що всі медичні дані пацієнтів, розміщені на сайті, будуть захищені згідно з усіма національними стандартами.
Нагадаємо, також у місті ведеться розробка Єдиного медичного порталу Харкова, куди будуть підключені всі 66 лікувальних установ міста. В подальшому до порталу буде прив'язаний і кабінет харків'янина, який перебуває на сервісі Helsi.me, за допомогою якого можна буде отримати безліч медичних послуг від первинної до вторинної ланки в онлайн-режимі.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
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