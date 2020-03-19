19.03.2020 17:57

Протиепідемічна комісія перевірила кілька торгових об'єктів на Салтівці

Протиепідемічна комісія міста Харкова перевірила роботу під час карантину ТЦ «Україна», супермаркет «Сільпо» (пр. Тракторобудівників, 59/56) і ринку ТОВ «Талісман» (пр. Ювілейний, 57-а).



// city.kharkov.ua

Члени Тимчасової комісії з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова перевірили наявність графіка вологих прибирань, дезінфікуючих засобів та засобів особистого захисту, зберігання і відпуск хлібобулочної та сипучої продукції. Також перевірили, як моніторять стан здоров'я персоналу - оглядають співробітників і ведуть журнали виходу на роботу.



Нагадаємо, в Харкові створено тимчасову комісію з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова, у яку входять представники сфери охорони здоров'я, споживчого ринку, епідеміологи. Вони перевіряють різні об'єкти з масовим перебуванням людей. Очолює комісію заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.