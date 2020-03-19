Геннадий Кернес: на 19 марта 22 человека в городе под подозрением - они изолированы и под наблюдением врачей

Городской голова провел совещание с главными врачами харьковских больниц.
Через свою чтраницу в социальной сети Геннадий Кернес подвел итоги заседания с медиками и озвучил основные направления карантинных мероприятий в городе.
«Встретились с главными врачами всех харьковских больниц, сверили часы по оперативным вопросам.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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