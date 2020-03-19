Главная Новости Медицина Геннадий Кернес: на 19 марта 22 человека в городе под подозрением - они изолированы и под наблюдением врачей
19.03.2020  13:50   

Геннадий Кернес: на 19 марта 22 человека в городе под подозрением - они изолированы и под наблюдением врачей

Городской голова провел совещание с главными врачами харьковских больниц.


://city.kharkov.ua

Через  свою чтраницу в социальной сети Геннадий Кернес подвел итоги заседания с медиками и озвучил основные направления карантинных мероприятий в городе.

«Встретились с главными врачами всех харьковских больниц, сверили часы по оперативным вопросам. 

Первое - запуск программы helsi.me, она дает точное понимание для каждого харьковчанина, как пользоваться городской медициной. Все медучереждения на одном сайте, личный кабинет пользователя, возможности дистанционно записываться, получать консультации, результаты анализов и рецепты. С другой стороны - полная прозрачность нагрузки врачей, реальные их результаты и востребованость. Такой подход позволит нам принимать правильные решения о финасировании действительно эффективной медицины в Харькове.
 
Второе, по коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучереждения переведены в состояние готовности» -говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  корановирус, карантин, харьков, кернес, комментирий, мероприятия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Власть Геннадий Кернес перечислил харьковских меценатов, выступивших вместе с ним на борьбу с коронавирусом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 