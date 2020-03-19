19.03.2020 13:26

В Горсовете опровергают информацию о первом случае заражения COVID-19 в Харькове (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове нет диагностированных случаев заражения коронавирусом, сообщила сотрудница Департамента по делам информации и связям со СМИ Ольга Хмель.



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19 марта, в 11:55 харьковский адвокат Артем Донец распространил информацию об инфицировании ребенка в Харькове вирусом COVID-19.

"Первый диагностирован случай ковир19 в Харькове. Диагностирован у ребенка, подтверждено от родителей. Ждем официальное заявление", - написал Донец в фесбуке

В пресс-службе Харьковского городского совета, комментируя по просьбе СМИ это сообщение, заявили, ссылаясь на главных врачей медучреждений Харькова, что на сегодня ни одного случая COVID-19 в Харькове не зафиксировано.

"Только что на встрече с главврачами прозвучала информация, что ни одного случая в Харькове нет", - сообщила сотрудница Департамента по делам информации и связям со СМИ Ольга Хмель.

Позже информацию об отсутствии заболевших корановирусом подтвердил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. По его словам, тесты для выявления коронавируса есть в харьковских областных детской и взрослой инфекционных больницах.