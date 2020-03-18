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18.03.2020  14:41   

Харків'ян, які повернулися з-за кордону, просять повідомити про це сімейних лікарів

Харків'ян, які днями повернулися з-за кордону, просять зателефонувати своїм лікарям та надати необхідну інформацію.


://city.kharkov.ua

З таким зверненням на сесії Харківської міської ради виступила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан. 

«Звернення до всіх, хто в ці дні повернувся до Харкова з різних місць земної кулі. Прошу всіх зателефонувати своїм лікарям, з якими ви підписали декларацію, надати інформацію про місце вашого знаходження та стан здоров’я», - сказала віце-мер.

Вона зазначила, що громадяни, які з якихось причин декларацію не підписали, можуть зателефонувати до поліклініки за місцем фактичного проживання.

«Прохання до всіх, хто повернувся, забезпечити двотижневу самоізоляцію, при наявності ознак ГРЗ консультуватися телефоном з лікарем, при підйомі температури тіла, наявності сухого кашлю та важкого дихання викликати швидку допомогу», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, харьков, сессия, карантин, решение, мониторинг, обращение
 
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