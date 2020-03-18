Харків'ян, які повернулися з-за кордону, просять повідомити про це сімейних лікарів

Харків'ян, які днями повернулися з-за кордону, просять зателефонувати своїм лікарям та надати необхідну інформацію.
З таким зверненням на сесії Харківської міської ради виступила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.
«Звернення до всіх, хто в ці дні повернувся до Харкова з різних місць земної кулі. Прошу всіх зателефонувати своїм лікарям, з якими ви підписали декларацію, надати інформацію про місце вашого знаходження та стан здоров’я», - сказала віце-мер.
Вона зазначила, що громадяни, які з якихось причин декларацію не підписали, можуть зателефонувати до поліклініки за місцем фактичного проживання.
«Прохання до всіх, хто повернувся, забезпечити двотижневу самоізоляцію, при наявності ознак ГРЗ консультуватися телефоном з лікарем, при підйомі температури тіла, наявності сухого кашлю та важкого дихання викликати швидку допомогу», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
влажность:
давление:
ветер: