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18.03.2020  14:19   

Харківські лікарні під час епідемії забезпечені всім необхідним

Лікувальні установи Харкова забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами дезінфекції та лікарськими препаратами.


://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 18 березня, під час сесії Харківської міської ради повідомила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, всі лікувальні заклади міста забезпечені необхідними методичними матеріалами та алгоритмом дій при виявленні осіб з підозрою на гостре респіраторне захворювання, викликане коронавірусом. Проведено підготовку медичних працівників з питань епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби. Департамент охорони здоров'я провів розрахунки на додаткову закупівлю для лікувальних установ засобів індивідуального захисту, лікарських і дезінфекційних засобів та апаратів штучної вентиляції легенів. За рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської міською радою виділено 20,5 млн грн, і вже  вчора почався процес закупівлі всього необхідного.

Також уточнено маршрути можливих пацієнтів з підозрою на коронавірус, є схеми перепрофілювання закладів охорони здоров'я в разі масового надходження хворих на гостре респіраторне захворювання, викликаним коронавірусом, а також переведення всіх закладів охорони здоров'я на строгий протиепідемічний режим. Передбачається створення мобільних медичних бригад з метою виявлення хворих.

Як повідомила заступник міського голови, на базі Київської міської клінічної лікарні №13 були проведені спільні заняття, на яких відпрацьовувався алгоритм дій медичних працівників у разі виявлення хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію. З 16 березня в лікувальних установах міста введено карантинні заходи: масковий режим, припинені відвідування хворих, посилена дезінфекція приміщень і обладнання.

Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що в місті такж затверджено Комплексний план протиепідемічних заходів реагування на поширеність випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом, створено комісію з контролю за виконанням Комплексного плану і затверджено графік перевірок об'єктів з великим скупченням людей. Звіти про роботу комісії розміщуються на сайті міської ради.

«Маючи можливість, я б хотіла звернутися до харків'ян. Ніяка комісія не забезпечить повне виконання протиепідемічних заходів, якщо кожен з вас не буде нашим однодумцем і партнером», - підкреслила Світлана Горбунова-Рубан.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, харьков, больница, обеспечение, сессия, решение, тренинг
 
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