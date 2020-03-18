18.03.2020 10:03

Лекарства и моющие средства: вот каким должен быть стратегический запас, - Комаровский

Коронавирус - инфекция, которая сегодня вызывает множество вопросов у простых украинцев: о путях возможного инфицирования, симптомах заболевания и мерах профилактики. Специалисты не устают повторять раз - первое и самое важное: чаще мыть руки и меньше контактировать.



// izvestia.kharkov.ua

Если вы будете большую частьо времени проводить дома, тем самым, кстати, соблюдая правила введенного в стране карантина, то у вас и меньше шансов заразиться коронавирусом.



Однако ограничить себя полностью во всем же не получится. А потому, говорят специалисты, надо знать и соблюдать элементарные правила гигиены.



В местах общего пользования, говорят специалисты, подхватить вирус можно, правда, при условии, если прикоснуться к зараженной поверхности, а затем перенесли его на слизистые оболочки.



«Да, на дверной ручке, на кнопке лифта может быть вирус. Что нужно сделать, чтобы произошло заражение? Вы должны взяться рукой за эту ручку, нажать пальцем на эту кнопку. Как вы заразитесь? Вы должны эту руку засунуть в глаз, в нос или в рот, почесать. Что вы дальше должны сделать в первую очередь? Правильно. Помыть руки, минимум, минимум, 20 секунд минимум контакт рук с мыльной водой. Короче говоря, минимизируйте общение с соседями, гуляйте больше на свежем воздухе и больше мойте руки, мойте руки и обеспечивайте воздухообмен. Собственно говоря это и всё. И этого более чем достаточно, чтобы не заболеть», – говорит практикующий врач Евгений Комаровский.



Поэтому среди, так сказать, стратегических запасов, говорит доктор Комаровский, прежде всего должно быть мыло. Убежден, не следует поддаваться панике, создавать ажиотаж и скупать все, опустошая полки магазинов. В резерве должны быть обязательно моющие средства и лекарства, которые необходимы постоянно.



«Солевые растворы, чтобы не было соплей, сосудосуживающие капли в нос, скорее всего, понадобятся, сосательные таблетки просто для симптоматического облегчения боли в горле. Собственно говоря, всё. Конечно, если в доме малыши, конечно же нужны средства для пероральной регидратации. Кто не знает, что это такое, давайте учиться в конце концов, это надо закупать, это надо иметь в доме, это самое главное. Никакой особой волшебной таблетки я вам посоветовать не могу. Запасайтесь обязательно моющими средствами, мыло, ребята, мыло важнее любой гречки, на это обращаю ваше внимание. И опять же, ребята, нормальная стирка при высокой температуре убивает, всё что шевелится», – объясняет Евгений Комаровский.



Главное – при признаках заболевания обращаться к врачам. Так, согласно статистике, более 80% людей переносят этот вирус легко, и человек выздоравливает полностью, без каких-либо последствий.



Но есть и тяжелые формы, которые, как правило, сопровождаются серьезными проблемами с обострения заболеваний, которые уже имеют место, и целым рядом осложнений. А потому, говорит Комаровский, медлить не следует, особенно, если появляются опасные симптомы - одышка, мучительный сухой кашель, затрудненное дыхание, потому что это уже требует организации интенсивного наблюдения и помощи.