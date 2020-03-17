Главная Новости Медицина Геннадий Кернес прокомментировал создание в Харькове рабочей группы по борьбе с коронавирусом (ФОТО)
17.03.2020  16:34   

Геннадий Кернес прокомментировал создание в Харькове рабочей группы по борьбе с коронавирусом (ФОТО)

В 14:00 17 марта в Харькове собрался антикризисный штаб — мэр Харькова Геннадий Кернес, бизнесмен Александр Ярославский и губернатор Харьковской области Алексей Кучер.


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Через свою страницу в социальной сети городской голова Харькова прокомментировал разработку карантинных мероприятий в рамках нового объединения:

«Вместе с Александром Ярославским и главой Харьковской области объединились сегодня в рабочую группу. Ее цель – через внебюджетные деньги найти источники финансирования для борьбы с эпидемией коронавируса. 

В первую очередь, будем покупать для города и области аппараты искусственной вентиляции легких и тесты для выявления COVID-19. В частности, Александр Ярославский обязался привезти в Харьков 5 тысяч упаковок, в каждой из которых будет по сорок тестов.
Таким образом в ближайшее время в городе появятся 200 000 тестов для выявления коронавируса.
Продолжаем работу по поиску на рынке и закупке аппаратов ИВЛ.
Особое внимание мы сосредоточим на поддержке социальных групп, требующих поддержки. Обеспечим их надлежащими условиями и всем необходимым для преодоления серьезной проблемы распространения COVID-19. Пенсионеры, ветераны, дети войны и другие социальные группы могут рассчитывать на нашу помощь в это непростое время.
 
Любить Харьков – работать для людей!» - говорится в сообщении
Источник:   Геннадий Кергес/ телеграмм канал
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, сообщение, рабочая группа, мероприятия
 
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