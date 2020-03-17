Геннадий Кернес прокомментировал создание в Харькове рабочей группы по борьбе с коронавирусом (ФОТО)

В 14:00 17 марта в Харькове собрался антикризисный штаб — мэр Харькова Геннадий Кернес, бизнесмен Александр Ярославский и губернатор Харьковской области Алексей Кучер.
Через свою страницу в социальной сети городской голова Харькова прокомментировал разработку карантинных мероприятий в рамках нового объединения:
«Вместе с Александром Ярославским и главой Харьковской области объединились сегодня в рабочую группу. Ее цель – через внебюджетные деньги найти источники финансирования для борьбы с эпидемией коронавируса.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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