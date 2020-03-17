В МОЗ оценили вероятность продления карантина- комментарии министра

Соответствующее решение будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.
Об этом на брифинге во вторник, 17 марта, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет пресс-служба МОЗ.
«Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины», - сказал Ляшко.
Он отметил, что необходимость продления карантина Минздрав оценит ближе к дате завершения действующего срока.
К слову, нынешний брифинг членов правительства по ситуации с коронавирусом проходил без участия журналистов. Вопрос они присылали онлайн.
Напомним, Ляшко на брифинге также рассказал, что в метро не помогут ни маски, ни другие средства.
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