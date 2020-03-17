Світлана Горбунова-Рубан: Ми готові до прийому хворих на коронавірус, якщо такі з’являться

У випадку необхідності в лікувальних установах міста Харкова може бути створено близько 1 тис. місць для хворих на коронавірус.
Про це в ефірі «Харківського прес-клубу» повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
Поки ж, за словами віцемера, у Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19 і немає жодного пацієнта з підозрою на цю хворобу.
«Кількість сезонних хворих із застудою та ГРВІ вже йде на спад, ми навіть не перейшли епідемічний поріг. І якщо ніхто не привезе до Харкова коронавірус, то ми повинні впоратися з ситуацією, що склалася. Але побоювання викликають українці, які повернулися з-за кордону. За різними даними, за минулі вихідні з Європи в Україну повернулося багато наших співвітчизників, приблизно 60-85 тис. осіб, і це небезпечно. У будь-якому випадку, ми готові до прийому хворих, якщо такі з'являться, готові ставити діагноз і надавати медичну допомогу. На базі основних і резервних лікарень у місті може бути створено близько однієї тисячі місць для таких хворих», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
Також віцемер звернулася до харків'ян із проханням берегти своє здоров'я і здоров'я оточуючих.
«Прошу всіх користуватися масками. Якщо захворіли - залишайтеся вдома, консультуйтеся з лікарем телефоном. При температурі вище 39 градусів необхідна госпіталізація до інфекційної лікарні. Без особливої потреби не виходьте зайвий раз з дому, менше користуйтеся громадським транспортом, уникайте великих груп людей. Чиніть розумно, без паніки, з розумінням ситуації», - підкреслила заступник міського голови.
З повним записом ефіру «Харківського прес-клубу» можна ознайомитися тут.
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