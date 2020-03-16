Главная Новости Медицина У Харкові виділили кошти на закупівлю апаратів ІВЛ
16.03.2020  17:03   

У Харкові виділили кошти на закупівлю апаратів ІВЛ

Міська рада спрямує 20,5 млн грн з резервного фонду на придбання сучасних апаратів штучної вентиляції легенів для лікувальних установ Харкова.


// ukrinform.com

Таке рішення було ухвалене сьогодні, 16 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

За його словами, обладнання буде закуплено для міста в найближчий тиждень.

«Ми хочемо придбати апарати самого останнього покоління. Зараз не можу сказати про ціну цього устаткування, тому що вона постійно варіюється. З нашого боку будуть проведені всі необхідні переговори, щоб це була адекватна вартість. Я думаю, що за цей тиждень у нас буде придбано це обладнання», - підкреслив Ігор Терехов.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день в Харкові немає дефіциту апаратів ІВЛ - їх в місті 163 одиниці, і в разі потреби все обладнання буде задіяно для лікування хворих на коронавірус.

Крім апаратів для штучної вентиляції легенів на виділені з резервного фонду кошти для лікувальних установ будуть придбані медикаменти, в тому числі антибіотики, дезінфікуючі засоби та захисні костюми.

Зазначимо, що найближчим часом в місті планують вирішити і проблему із забезпеченням тестами з виявлення коронавируса. Планується, що їх повинно вистачить на всіх жителів міста.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, кчс, харьков, карантин, ивс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Медицина ТЦ «Барабашово» та «Квінта» призупинили роботу 16.03 Власть Ігор Терехов провів засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16.03 Криминал и происшествия Карантин: копы ограничивают прием посетителей
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 