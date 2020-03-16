16.03.2020 17:03

У Харкові виділили кошти на закупівлю апаратів ІВЛ

Міська рада спрямує 20,5 млн грн з резервного фонду на придбання сучасних апаратів штучної вентиляції легенів для лікувальних установ Харкова.



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Таке рішення було ухвалене сьогодні, 16 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

За його словами, обладнання буде закуплено для міста в найближчий тиждень.



«Ми хочемо придбати апарати самого останнього покоління. Зараз не можу сказати про ціну цього устаткування, тому що вона постійно варіюється. З нашого боку будуть проведені всі необхідні переговори, щоб це була адекватна вартість. Я думаю, що за цей тиждень у нас буде придбано це обладнання», - підкреслив Ігор Терехов.



Він також зазначив, що на сьогоднішній день в Харкові немає дефіциту апаратів ІВЛ - їх в місті 163 одиниці, і в разі потреби все обладнання буде задіяно для лікування хворих на коронавірус.



Крім апаратів для штучної вентиляції легенів на виділені з резервного фонду кошти для лікувальних установ будуть придбані медикаменти, в тому числі антибіотики, дезінфікуючі засоби та захисні костюми.



Зазначимо, що найближчим часом в місті планують вирішити і проблему із забезпеченням тестами з виявлення коронавируса. Планується, що їх повинно вистачить на всіх жителів міста.