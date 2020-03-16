16.03.2020 14:01

Супермаркети на Клочківській перевірила протиепідемічна комісія (ФОТО)

Тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова 16 березня перевірила роботу під час карантину супермаркетів «Рост» та «Восторг» на вул. Клочківській.



// city.kharkov.ua

Комісія перевірила у супермаркетах наявність графіка вологих прибирань, дезінфікуючих засобів та засобів особистого захисту (маски, рукавички), зберігання та відпуск хлібобулочної та сипучої продукції, проводилися бесіди з співробітниками на місцях. Також було перевірено, як проводиться моніторинг стану здоров'я персоналу - огляд співробітників і ведення журналу виходу на роботу.



«Міський голова Геннадій Кернес доручив контролювати роботу ринків і супермаркетів під час карантину. Ми контролюємо безпосередньо на місцях. Щоденні перевірки комісією проводяться відповідно до графіка», - повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, яка входить до складу комісії.





Нагадаємо, в Харкові тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова, до якої входять представники сфери охорони здоров'я, споживчого ринку, епідеміологи, перевіряють різні об'єкти з масовим перебуванням людей. Очолює комісію заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Комісія оглянула роботу торгових майданчиків на Салтівці, ТЦ «Барабашово», КП «Підземне місто», і ця робота триває.