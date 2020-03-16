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16.03.2020  13:33   

Геннадій Кернес: Місто виділить кошти на закупівлю апаратів для вентиляції легенів

Кошти на придбання апаратів для штучної вентиляції легенів для харківських лікувальних установ планують виділити з бюджету міста.


// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 16 березня, після прийому громадян заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Будуть виділені кошти на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легенів. Ми купимо їх стільки, скільки буде в наявності, тому що сьогодні важко знайти на ринку таке обладнання», - зазначив Геннадій Кернес.

Мер додав, що рішення щодо виділення коштів на закупівлю апаратів буде прийнято сьогодні, 16 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка почнеться о 15:00.

Також Геннадій Кернес повідомив, що на даний момент міська влада активно займається питанням забезпечення харків'ян тестами на виявлення коронавіруса. «Якщо у нас вийде один захід, то ми забезпечимо тестами на коронавірус жителів всього міста», - підкреслив Геннадій Кернес.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кернес, ивс, харьков, карантин, коронавирус
 
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