16.03.2020 13:33

Геннадій Кернес: Місто виділить кошти на закупівлю апаратів для вентиляції легенів

Кошти на придбання апаратів для штучної вентиляції легенів для харківських лікувальних установ планують виділити з бюджету міста.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 16 березня, після прийому громадян заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Будуть виділені кошти на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легенів. Ми купимо їх стільки, скільки буде в наявності, тому що сьогодні важко знайти на ринку таке обладнання», - зазначив Геннадій Кернес.



Мер додав, що рішення щодо виділення коштів на закупівлю апаратів буде прийнято сьогодні, 16 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка почнеться о 15:00.



Також Геннадій Кернес повідомив, що на даний момент міська влада активно займається питанням забезпечення харків'ян тестами на виявлення коронавіруса. «Якщо у нас вийде один захід, то ми забезпечимо тестами на коронавірус жителів всього міста», - підкреслив Геннадій Кернес.