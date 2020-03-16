Геннадій Кернес: Місто виділить кошти на закупівлю апаратів для вентиляції легенів

Кошти на придбання апаратів для штучної вентиляції легенів для харківських лікувальних установ планують виділити з бюджету міста.
Про це сьогодні, 16 березня, після прийому громадян заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
«Будуть виділені кошти на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легенів. Ми купимо їх стільки, скільки буде в наявності, тому що сьогодні важко знайти на ринку таке обладнання», - зазначив Геннадій Кернес.
Мер додав, що рішення щодо виділення коштів на закупівлю апаратів буде прийнято сьогодні, 16 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка почнеться о 15:00.
Також Геннадій Кернес повідомив, що на даний момент міська влада активно займається питанням забезпечення харків'ян тестами на виявлення коронавіруса. «Якщо у нас вийде один захід, то ми забезпечимо тестами на коронавірус жителів всього міста», - підкреслив Геннадій Кернес.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
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