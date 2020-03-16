Делегат Международного красного креста провила инспекцию харьковской колонии перед введением карантинных мероприятий (ФОТО)

13 марта 2020 государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№43)» посетила делегат Международного комитета Красного Креста в Украине Зарина Атожонова.
Во время визита представитель комитета пообщалась с осужденными и заключенными, содержащихся в учреждении. Также Зарина Атожонова ознакомилась с условиями медицинского обслуживания и коммунально-бытового обеспечения заключенных, посетила общежития для осужденных, актовый зал, библиотеку, учебные классы, медицинскую часть, столовую, баню, комнаты краткосрочных и длительных свиданий, производственные участки.
В конце встречи с руководством учреждения были подведены итоги визита и обсуждены проблемные вопросы. Жалоб на условия содержания от осужденных не поступало.
Начальник учреждения Дмитрий Фендриков отметил, что сотрудничество учреждения с широким кругом государственных, общественных и религиозных организаций обеспечивает открытый и прозрачный процесс исполнения уголовных наказаний.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
влажность:
давление:
ветер: