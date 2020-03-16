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16.03.2020  11:35   

Делегат Международного красного креста провила инспекцию харьковской колонии перед введением карантинных мероприятий (ФОТО)

13 марта 2020 государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№43)» посетила делегат Международного комитета Красного Креста в Украине Зарина Атожонова.


://facebook.com/khadptspress/

Во время визита представитель комитета пообщалась с осужденными и заключенными, содержащихся в учреждении. Также Зарина Атожонова ознакомилась с условиями медицинского обслуживания и коммунально-бытового обеспечения заключенных, посетила общежития для осужденных, актовый зал, библиотеку, учебные классы, медицинскую часть, столовую, баню, комнаты краткосрочных и длительных свиданий, производственные участки.

В конце встречи с руководством учреждения были подведены итоги визита и обсуждены проблемные вопросы. Жалоб на условия содержания от осужденных не поступало.

Начальник учреждения Дмитрий Фендриков отметил, что сотрудничество учреждения с широким кругом государственных, общественных и религиозных организаций обеспечивает открытый и прозрачный процесс исполнения уголовных наказаний.

 

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  инспекция, колония, харьков, красный крест, международная
 
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