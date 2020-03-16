16.03.2020 10:55

Минздрав планирует с 16 марта обязать больницы откладывать плановые операции из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец 16 марта подпишет приказ, которым будет обязывать врачей переносить плановые операции на более поздний срок для освобождения медицинских учреждений для эффективного реагирования на возможное распространение COVID-19.



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Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко

"Завтра министр здравоохранения подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок для того, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для предоставления качественной эффективной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы (на случай распространения коронавируса - ред.)", - сказал Ляшко.