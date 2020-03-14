14.03.2020 15:01

У Харкові перевіряють роботу ринків в умовах карантину (ФОТО)

Міська протиепідемічна комісія сьогодні, 14 березня, перевірила, як працює в умовах карантину ТЦ «Барабашово».



//city.kharkov.ua

Вчора, коли ринок не працював, члени комісії подивилися, як дезінфікують торгові майданчики, а сьогодні - як дотримуються профілактичних заходів на території ринку. Члени комісії поспілкувалися з покупцями, продавцями, порекомендували усім дотримуватися маскового режиму, ознайомилися з тим, як дезінфікують транспорт на в'їзді до торгового центру, а також перевірили стан санвузлів.

Як повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в місті Харкові ГУ Держпродпотребслужби у Харківській області Ірина Зубкова, в стаціонарних санвузлах провели вологе прибирання, там є мило і працюють електросушки. Основне зауваження стосувалося не чистоти, а контролю - в ТЦ повинні вести журнал медоглядів, щоб стежити за станом здоров'я продавців.

«Важливо не допустити хвору людину в організований колектив. Якщо буде забезпечений медичний фільтр всіх торгуючих на початку роботи, то є шанси, що інфекція не поширюватиметься у торговому центрі. Але сьогодні я не побачила цих журналів. Там повинні бути вказані П.І.Б. людини, яку допускають до роботи, і відмітка про те, що вона здорова», - пояснила Ірина Зубкова.

Також вона зазначила, що людина, яка носить маску, піклується не тільки про себе, а й про здоров'я оточуючих.

Голова тимчасової комісії, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що вчора на ринку провели хороше санітарне прибирання - усе помили і продезінфікували. За її словами, головна рекомендація адміністрації ТЦ «Барабашово» - відслідковувати переміщення підприємців іноземного походження та контролювати їхній стан здоров'я.

Також віцемер попросила харків'ян дотримуватися профілактичних заходів і тимчасово обмежити перебування в місцях масового скупчення.

«Сьогодні сюди приїхала родина купувати дитині плаття на травневий випускний. Найбільша проблема - це нерозуміння людьми ситуації, в якій ми знаходимося, що нас оточує величезний світ, який постраждав від цієї інфекції. Людей на ринку досить багато, кількість машин на стоянках говорить сама за себе. Вимога, передбачена Кабміном, - більше 60 осіб не збиратися - тут не витримується. На ринку 9 тис. робочих місць, і якщо на кожне робоче місце прийде хоча б один покупець - це ще 9 тис. осіб. Ми як фахівці сфери охорони здоров'я, епідеміологи повинні зробити фаховий висновок, щоб захистити місто від коронавіруса. Важливо, як ми зустрінемо цю інфекцію - в одному місці в кількості 10 тис. осіб або в самоізоляції», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, що до складу тимчасової комісії з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова входять представники сфери охорони здоров'я, епідеміологи, представники споживчого ринку. Вони перевіряють різні об'єкти з масовим перебуванням людей. Як повідомила Ірина Зубкова, комісія оглянула два торгові майданчики на Салтівці, один з супермаркетів, КП «Підземне місто», і ця робота продовжиться згідно з графіком.