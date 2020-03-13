13.03.2020 14:01

Протиепідемічна комісія перевірила роботу «Барабашово» (ФОТО)

Тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова сьогодні, 13 березня, перевірила готовність до роботи в умовах карантину торгового центру «Барабашово».



// city.kharkov.ua

Члени комісії оглянули територію ринку і санвузли, ознайомилися з документацією - журналами медоглядів, проведення прибирання та дезінфекції.

Начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у місті Харкові ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області Ірина Зубкова розповіла про зауваження, які у неї виникли під час перевірки.



«Сьогодні ринок не працює, але дезінфекція площ проводиться за допомогою машин і ручних автоматів. Це нормально. По стаціонарному туалету питань теж не було. А ось із біотуалетами, які використовуються, якщо немає води, ситуація гірша: там немає можливості помити руки. Якщо біотуалети не використовуються, то вони повинні стояти очищеними, а зараз вони заповнені. Ми запропонували виправити цю ситуацію. Також ми раніше просили адміністрацію ринку повідомити під підпис усім підприємцям іноземного походження про вимогу зменшити кількість виїздів за межі України або взагалі від них відмовитися. Я б хотіла побачити документи, які підтверджують, що всі іноземці, які тут працюють, про це повідомлені і обіцяють це виконати. Але поки мені ці документи не надали», - зазначила Ірина Зубкова.





Голова тимчасової комісії, заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що перевірки великих об'єктів у Харкові продовжаться.



«Ми мотивуємо керівників, підказуємо їм, як поводитися і що робити в умовах, що склалися. Нас цікавлять місця, де можна помити руки, як проводиться дезінфекція, як організована робота з клієнтами, покупцями. Наші перевірки будуть систематичними, і ми завжди попереджатимемо, куди і коли прийдемо. У цьому є сенс, бо люди готуються до нашого приходу, у них з'являється відповідальність і розуміння того, що все одно всі ці заходи безпеки потрібно вживати. І якщо ми всі будемо дотримуватися цих заходів, то це дасть нам можливість убезпечити жителів міста і пройти період карантину без серйозних наслідків», - підкреслила Світлана Горбунова-Рубан.





За її словами, одним з наступних об'єктів для перевірки буде супермаркет «РОСТ».