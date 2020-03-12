12.03.2020 17:30

На салтівські ринок і супермаркет прийшла протиепідемічна перевірка

У Харкові почалися протиепідемічні перевірки супермаркетів і ринків



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Тимчасова комісія з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова сьогодні, 12 березня, перевірила готовність до роботи в умовах карантину кількох великих торгових об'єктів.



Перевірки пройшли у супермаркеті «Клас» на Салтівському шосе та ринку, який розташований поруч, а також на ринку «Спартак» у 602-му мікрорайоні.



Під час інспектування члени комісії звертали увагу на те, яких заходів вжило керівництво торговельних об'єктів для захисту своїх працівників і покупців. Про ці заходи йшлося на нещодавній нараді у Харківській міській раді.



У супермаркеті «Клас» повідомили, що тепер вологе прибирання торгового залу проводиться не раз на три години, як належить за санітарними нормами, а щогодини. Також із сьогоднішнього дня співробітникам почали вимірювати температуру по приходу на роботу і після закінчення зміни. У приміщеннях також розвісили плакати з інформацією про ознаки захворювання на коронавірус і як уникнути зараження. Крім того, у динаміках звучать відповідні оголошення протягом дня.



На ринку біля супермаркету тільки частина торговців надягла маски. Деякі з них розповіли, що дійсно стали частіше мити руки і підлогу, інші терміново закрилися, побачивши інспекцію.



Підбиваючи підсумки перевірки, голова тимчасової комісії, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан підкреслила, що така робота триватиме й надалі.



«Це превентивні заходи. Наше завдання - нагадати торговцям, покупцям, що у них з'явилися певні обов'язки у зв'язку із введенням в Україні карантину. Продавці повинні бути в масках і працювати в рукавичках, якщо мова йде про торгівлю продуктами. Сьогодні ми обійшли багато об'єктів, перевірили їхню готовність до роботи в нових умовах. Ми розповідаємо і пояснюємо, що протиепідемічні заходи мають стати на найближчий час нормою. А покупці повинні приходити в магазини здоровими. Зараз ми пропагуємо один принцип: захворів - сиди вдома! Від цього залежить здоров'я півторамільйонної харківської територіальної громади. Але паніки бути не повинно, зараз у місті все спокійно. І цей спокій ми повинні зберегти своїми зусиллями», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.