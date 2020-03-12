Сидеть на карантине нужно правильно, даже если сидишь в тюрьме (ФОТО)

В Дергачевском исправительной колонии (№109) проведены практические занятия по профилактики распространения коронавируса
11 марта 2020 в государственном учреждении «Дергачевский исправительная колония (№109)» медицинским работником филиала «Центра охраны здоровья государственно-криминальной исполнительной службы» в Харьковской и Луганской областях было проведено практическое занятие для осужденных по профилактике распространения коронавируса.
С целью профилактики инфицирования и распространения коронавируса, осужденным бу ло разъяснено как снизить риск инфицирования, акцентировано внимание на первые симптомы и даны рекомендации как обезопасить себя от заражения вирусом. Во время занятия осуждены имели возможность задать вопросы, которые их беспокоят, на что в свою очередь, получили исчерпывающие ответы.
«Осужденные должны быть осведомлены об актуальной в настоящее время проблеме распространения коронавируса в мире и осведомлены о соблюдении правил личной гигиены в данный период», - отметил начальник учреждения Иван Буров.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
влажность:
давление:
ветер: