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12.03.2020  10:49   

Сидеть на карантине нужно правильно, даже если сидишь в тюрьме (ФОТО)

В Дергачевском исправительной колонии (№109) проведены практические занятия по профилактики распространения коронавируса


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11 марта 2020 в государственном учреждении «Дергачевский исправительная колония (№109)» медицинским работником филиала «Центра охраны здоровья государственно-криминальной исполнительной службы» в Харьковской и Луганской областях было проведено практическое занятие для осужденных по профилактике распространения коронавируса.

С целью профилактики инфицирования и распространения коронавируса, осужденным бу ло разъяснено как снизить риск инфицирования, акцентировано внимание на первые симптомы и даны рекомендации как обезопасить себя от заражения вирусом. Во время занятия осуждены имели возможность задать вопросы, которые их беспокоят, на что в свою очередь, получили исчерпывающие ответы.

«Осужденные должны быть осведомлены об актуальной в настоящее время проблеме распространения коронавируса в мире и осведомлены о соблюдении правил личной гигиены в данный период», - отметил начальник учреждения Иван Буров.

 

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  карантин, зона, харьковщина, дергачи, занятие
 
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