12.03.2020 10:49

Сидеть на карантине нужно правильно, даже если сидишь в тюрьме (ФОТО)

В Дергачевском исправительной колонии (№109) проведены практические занятия по профилактики распространения коронавируса



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11 марта 2020 в государственном учреждении «Дергачевский исправительная колония (№109)» медицинским работником филиала «Центра охраны здоровья государственно-криминальной исполнительной службы» в Харьковской и Луганской областях было проведено практическое занятие для осужденных по профилактике распространения коронавируса.

С целью профилактики инфицирования и распространения коронавируса, осужденным бу ло разъяснено как снизить риск инфицирования, акцентировано внимание на первые симптомы и даны рекомендации как обезопасить себя от заражения вирусом. Во время занятия осуждены имели возможность задать вопросы, которые их беспокоят, на что в свою очередь, получили исчерпывающие ответы.