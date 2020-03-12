12.03.2020 10:21

Чиновники просят харьковских аптекарей «поумерить» аппетит

Антимонопольный комитет настоятельно рекомендовал 34 аптекарям воздержаться от повышения цен на медицинские маски, противовирусные, жаропонижающие препараты и приборы измерения температуры тела.



://facebook.com

Харьковским территориальным отделением антимонопольного комитета Украины, во время осуществления контроля за состоянием конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения, было обращено внимание на соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции субъектами хозяйствования, поведение которых может повлиять на рост потребительских цен на товары, необходимые при повышении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Так, по имеющейся в Отделение информации, в некоторых местных аптеках маски медицинские одноразовые и антисептические средства отсутствуют, зато там, где они есть в наличии - цены выросли.

Такие действия субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную реализацию фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения по повышению розничных цен на данные товары, пользующиеся повышенным спросом во время увеличения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, могут иметь признаки нарушения норм Закона Украины «О защите экономической конкуренции ».

Принимая во внимание актуальность и социальную значимость указанных товаров для обеспечения стабильности ценовой ситуации, уменьшения негативных последствий колебания цен , Административной коллегией Харьковского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины 11 марта 2020 34 субъектам хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке розничной торговли фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения предоставлено обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от совершения действий по установлению розничных цен на маски медицинские одноразовые, антисептические, противовирусные и жаропонижающие препараты, средства измерения температуры тела, превышающих экономически обоснованный уровень .

О результатах рассмотрения рекомендаций субъекты хозяйствования обязаны сообщить Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в течение 7 календарных дней со дня их получения.

С текстом рекомендаций можно ознакомиться по ссылке .