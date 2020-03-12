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12.03.2020  10:21   

Чиновники просят харьковских аптекарей «поумерить» аппетит

Антимонопольный комитет настоятельно рекомендовал 34 аптекарям воздержаться от повышения цен на медицинские маски, противовирусные, жаропонижающие препараты и приборы измерения температуры тела.


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Харьковским территориальным отделением антимонопольного комитета Украины, во время осуществления контроля за состоянием конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения, было обращено внимание на соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции субъектами хозяйствования, поведение которых может повлиять на рост потребительских цен на товары, необходимые при повышении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Так, по имеющейся в Отделение информации, в некоторых местных аптеках маски медицинские одноразовые и антисептические средства отсутствуют, зато там, где они есть в наличии - цены выросли.

Такие действия субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную реализацию фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения по повышению розничных цен на данные товары, пользующиеся повышенным спросом во время увеличения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, могут иметь признаки нарушения норм Закона Украины «О защите экономической конкуренции ».

Принимая во внимание актуальность и социальную значимость указанных товаров для обеспечения стабильности ценовой ситуации, уменьшения негативных последствий колебания цен, Административной коллегией Харьковского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины 11 марта 2020 34  субъектам хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке розничной торговли фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения предоставлено обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от совершения действий по установлению розничных цен на маски медицинские одноразовые, антисептические, противовирусные и жаропонижающие препараты, средства измерения температуры тела, превышающих экономически обоснованный уровень .

О результатах рассмотрения рекомендаций  субъекты хозяйствования  обязаны сообщить Харьковское   областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в течение 7 календарных дней со дня их получения.

С текстом рекомендаций можно ознакомиться по ссылке .

Источник:   Харьковское территориальное отделение АМК Украины
 Тэги:  аптеки, маски, харьков, препараты, карантин
 
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