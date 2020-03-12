Чиновники просят харьковских аптекарей «поумерить» аппетит

Антимонопольный комитет настоятельно рекомендовал 34 аптекарям воздержаться от повышения цен на медицинские маски, противовирусные, жаропонижающие препараты и приборы измерения температуры тела.
Харьковским территориальным отделением антимонопольного комитета Украины, во время осуществления контроля за состоянием конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения, было обращено внимание на соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции субъектами хозяйствования, поведение которых может повлиять на рост потребительских цен на товары, необходимые при повышении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Так, по имеющейся в Отделение информации, в некоторых местных аптеках маски медицинские одноразовые и антисептические средства отсутствуют, зато там, где они есть в наличии - цены выросли.
Такие действия субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную реализацию фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения по повышению розничных цен на данные товары, пользующиеся повышенным спросом во время увеличения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, могут иметь признаки нарушения норм Закона Украины «О защите экономической конкуренции ».
Принимая во внимание актуальность и социальную значимость указанных товаров , Административной коллегией Харьковского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины 11 марта 2020 34 субъектам хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке розничной торговли фармацевтическими товарами и изделиями медицинского назначения предоставлено обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от совершения действий по установлению розничных цен на маски медицинские одноразовые, антисептические, противовирусные и жаропонижающие препараты, средства измерения температуры тела, превышающих экономически обоснованный уровень .
О результатах рассмотрения рекомендаций субъекты хозяйствования обязаны сообщить Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в течение 7 календарных дней со дня их получения.
С текстом рекомендаций можно ознакомиться по ссылке .
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То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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