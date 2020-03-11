Главная Новости Медицина 11 марта на заседании Кабмина ужесточили противоэпидемические мероприятия и запретили торговать медицинскими масками на экспорт - повальный карантин не объявляли
11.03.2020  14:24   

11 марта на заседании Кабмина ужесточили противоэпидемические мероприятия и запретили торговать медицинскими масками на экспорт - повальный карантин не объявляли

Правительство приняло ряд решений, которые должны обезопасить украинцев от COVID-19.


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На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. 

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно данным МОЗ Украины на 11 марта на коронавирус заболели 6 граждан Украины: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  карантин, вирус, кабмин, covid-19
 
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