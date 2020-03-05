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05.03.2020  19:19   

У метрополітені показали, як дезінфікують вагони перед виходом на лінію

Усі потяги КП «Харківський метрополітен», які виходять на лінію, проходять повну профілактичну дезинфекцію.


//city.kharkov.ua
Процес прибирання показали сьогодні, 5 березня, журналістам під час прес-туру до Салтівського депо.
 
Як розповіла майстер клінінгової компанії «СПО» Юлія Єременко, кожен потяг за годину до виходу на лінію обробляють дезинфікуючим засобом. Це займає 20-30 хвилин.
 
«Засіб «Disecon Om» з такою ж метою застосовується у лікарнях, дитсадках. Він вбиває мікроби, бактерії, інфекції. Ми протираємо у вагонах усі поверхні - сидіння, поручні, двері і навіть рекламу. Перед цим у вагоні миють підлогу та витирають пил. Такі заходи проводяться увесь рік, але під час епідеміологічного сезону концентрацію засобу ми трохи збільшуємо. Чи спрацює усе це проти коронавірусу, ми, звичайно ж, ще не знаємо, але сподіваємося на це», - розповіла Юлія Єременко.
 
За її словами, навіть якщо поїзд возив пасажирів лише дві-три години і повернувся у депо, то перед виходом на лінію його знову дезінфікують. Також кожну добу у двох потягах парку проводиться генеральне прибирання, коли разом з усім іншим миють стелю і вентиляційні решітки.
 
Як повідомили у КП «Харківський метрополітен», заходи з профілактичної дезінфекції вагонів застосовуються на всіх лініях підземки.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  метро, коронавирус, харьков, дезинфекция
 
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