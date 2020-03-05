05.03.2020 16:25

У Харкові провели навчання на випадок виникнення коронавіруса

Навчання на предмет готовності медперсоналу і лікувальних установ до лікування хворих в разі виявлення в Харкові коронавіруса пройшли сьогодні, 5 березня, в Міській клінічній лікарні №13.



// city.kharkov.ua

У заході взяли участь представники всіх міських служб оперативного реагування: лікарі, бригади швидкої допомоги, співробітники Обласного лабораторного центру та ін.

Згідно з легендою навчань, по медичну допомогу до лікарні звернулася жінка з підозрою на коронавірус, яка повернулася з подорожі з-за кордону. У пацієнтки висока температура і всі ознаки інфекції. Як і належить за інструкцією, лікар прийняв її в спеціальному кабінеті з окремим входом. Далі за викликом лікаря за хворою приїхала спеціальна бригада швидкої допомоги, і її відправили в інфекційну лікарню, де пацієнти з таким діагнозом повинні проходити подальше обстеження і лікування. Після цього в приміщенні, де вівся прийом «хворої», була проведена дезінфекція.



Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, у Харкові виділені три спеціальні бригади Центру медицини катастроф, які повинні доставляти в лікарню пацієнтів з симптомами коронавіруса.



«В області визначено 15 таких бригад. Вони оснащені всім необхідним для самозахисту і для надання допомоги постраждалим», - зазначив Віктор Забашта.



Після завершення навчань заступник директора Департаменту охорони здоров'я Олена Головіна зазначила, що з поставленим завданням всі служби успішно впоралися. «Дуже добре і чітко відпрацювала лікар і персонал лікувального закладу. Це стосується і правильності збору анамнезу, і дотримання всіх заходів профілактики та дезінфекції. Була поставлена ​​мета - чітко відпрацювати дії наших лікувальних установ при виявлення хворого на коронавірус, і ми з нею впоралися», - підкреслила Олена Головіна.



У свою чергу головний лікар Міської клінічної лікарні №13 Алла Бобейко зазначила, що коронавірус відноситься до типу особливо небезпечних інфекцій, до боротьби з якими персонал лікарні завжди готовий, проте цей вірус має свої особливості.



«Тому нам необхідно було відпрацювати весь алгоритм дій в практичному варіанті. Таким чином, сьогодні на практиці ми побачили, на які моменти нам необхідно звернути особливу увагу», - підкреслила Алла Бобейко.



У Департаменті охорони здоров'я повідомили, що подібні навчання проводитимуться у лікувальних установах і в подальшому, оскільки саме від злагоджених дій оперативного реагування всіх служб залежить результат запобігання поширенню коронавіруса в місті.