05.03.2020 14:17

Геннадий Кернес: Всех вылечим, и в первую очередь – от коронавируса головного мозга

Мэр Харькова дал свою оценку действиям активистов, которые в харьковской неотложке спекулировали на теме коронавируса.



// Telegram

Об этом Харьковский городской голова написал в своем Telegram-канале

«Сначала думал на этот идиотизм не реагировать, но нет – надо.



Вчера в Харькове сорвалась «вспышка» коронавируса. «Больной», заранее оповестивший о своей «болезни» некоторые телеканалы, явился в больницу скорой и неотложной помощи и заявил там, что у него COVID-19.



В полном соответствии с протоколами Минздрава, в присутствии полиции, которую вызвали врачи, он был обследован и отправлен на карантин в инфекционную больницу. Туда же были направлены и некоторые контактировавшие с ним журналисты – чтоб не разносить «заразу» по городу.



Но! Самое интересное не в том, что какой-то очередной змей решил проверить готовность властей и медицины города к коронавирусу. А в том, кто и зачем направляли этого змея своей неумелой рукой. И если внимательно присмотреться к сопровождавшим его особам, то можно увидеть среди них некоего Сергея Зайцева (на фото ниже), пресс-секретаря… правильно, рынка «Барабашово».



То есть, руководство и хозяева рынка не брезгуют даже тем, чтоб запустить слухи о коронавирусе в Харькове, хайпануть на спровоцированной ими панике с одной целью - досадить городским властям. Но «болеть» под тщательным надзором рынка не получилось вчера, не получится и впредь. Если вздумаете повторить – и следующие ваши «больные» отправятся в карантин. Всех вылечим, и в первую очередь - от коронавируса головного мозга, эпидемия которого, судя по всему, накрывает руководство и хозяев ТЦ «Барабашово».