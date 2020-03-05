Минздрав анонсировал временное закрытие школ и запрет на проведение массовых мероприятий

По словам санврача, в Украине зафиксировано около десяти подозрений на коронавирус.
В Украине из-за коронавируса в ближайшее время будут проведены противоэпидемиологические мероприятия. Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.
"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.
Он также сообщил, что по состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 человек, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.
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