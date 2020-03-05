05.03.2020 13:21

Минздрав анонсировал временное закрытие школ и запрет на проведение массовых мероприятий

По словам санврача, в Украине зафиксировано около десяти подозрений на коронавирус.



://facebook.com

В Украине из-за коронавируса в ближайшее время будут проведены противоэпидемиологические мероприятия. Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

Он также сообщил, что по состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 человек, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.